Сегодня в аэропорту "Борисполь" встретят тела украинцев, погибших при крушении "Боинга" в Иране.

Самолет был сбит иранской ПВО рано утром 8 января. Тегеран официально признал свою вину и заявил, что трагедия случилась вследствие ошибки военных.

В "Боинге" компании МАУ находились 11 украинцев: девять членов экипажа и двое пассажиров. Мы уже рассказывали, что о них известно. Все тела идентифицированы по ДНК.

Церемонию будет проводить и транслировать Офис президента. Мероприятие начнется в 11 часов утра и продлится 2-3 часа. На это время вокруг "Борисполя" ограничат движение.

"Страна" следит за событиями в аэропорту.

Прямая трансляция церемонии

12:17 Фото траурного кортежа с высоты птичьего полета.

12:14 Церемония продолжается после того, как кортежи с телами сделали круг и вернулись в аэрпорт.

12:05 Кортеж с телами 11 украинцев, погибших в Иране, выезжает из "Борисполя". Видео "Страны".

11:51 Работники МАУ и "Борисполя" провожают тела погибших в аэропорту.

11:48 Тела увозят из "Борисполя".

11:44 Все гробы погрузили в катафалки. Кортеж из них проехал перед чиновниками.

11:39 На церемонию собрался практически весь Кабмин.

11:37 Начали выносить пассажиров: Елена Малахова и Ольга Кобьюк.

11:36 Гончарук мерзнет сильнее других: постоянно потирает руки (он без перчаток) и пританцовывает.

11:32 Тела бортпроводниц Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

11:26 Вынесли тело бортпроводницы Марии Микитюк. Затем - ее коллеги Дениса Лыхно.

11:25 Родственники погибших ждут в терминале, пока первые лица государства встречают их тела прямо на взлетной полосе.

11:21 Старший бортпроводник Игорь Матьков и его коллега Екатерина Статник.

11:19 Вынесен второй пилот Сергей Хоменко.

11:16 Гроб с телом инструктора Алексея Наумкина вынесли из самолета.

11:13 Вынесли тело начальника экипажа Владимира Гапоненко.

11:09 Солдаты проомаршировали до самолета

11:07 На встрече - президент, премьер, спикер Рады, генпрокурор, главы СБУ и МИД, руководство МАУ и другие.

Гончарук, недавно едва избежавший отставки, стоит слева от Зеленского.

10:48 Сотрудники аэропорта готовятся к церемонии прощания с погибшими. Убирают цветы, которые уже завяли, и ставят свежие.

Фото "Страны"

10:45 У мемориала погибшим в "Борисполе" множество цветов, но пока нет ни родственников, ни чиновников.

Фото "Страны"

10:43 Напомним, как звали погибших:

Владимир Гапоненко. Командир экипажа.

Алексей Наумкин. Инструктор на самолете

Сергей Хоменко. Второй пилот.

Екатерина Статник. Бортпроводник. 27 лет.

Екатерина Статник. Фото: Instagram

Мария Микитюк. Бортпроводник. 24 года.

Валерия Овчарук. Бортпроводник.

Юлия Сологуб. Бортпроводник. 25 лет.

Игорь Матьков. Старший бортпроводник. 34 года.





Денис Лыхно. Бортпроводник.

Елена Малахова. Пассажирка рейса. И директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс".

Елена Малахова. Фото: linkedin.com

Ольга Кобьюк. 61 год. Пассажирка. Летала в Иран проведать дочь, которая вышла замуж за иранца.