Сегодня в аэропорту "Борисполь" встретят тела украинцев, погибших при крушении "Боинга" в Иране. 

Самолет был сбит иранской ПВО рано утром 8 января. Тегеран официально признал свою вину и заявил, что трагедия случилась вследствие ошибки военных. 

В "Боинге" компании МАУ находились 11 украинцев: девять членов экипажа и двое пассажиров. Мы уже рассказывали, что о них известно. Все тела идентифицированы по ДНК. 

Церемонию будет проводить и транслировать Офис президента. Мероприятие начнется в 11 часов утра и продлится 2-3 часа. На это время вокруг "Борисполя" ограничат движение

"Страна" следит за событиями в аэропорту. 

Прямая трансляция церемонии

12:17  Фото траурного кортежа с высоты птичьего полета. 

кортеж с телами украинцев

кортеж с телами украинцев

кортеж с телами украинцев

кортеж с телами украинцев

12:14  Церемония продолжается после того, как кортежи с телами сделали круг и вернулись в аэрпорт. 

12:05  Кортеж с телами 11 украинцев, погибших в Иране, выезжает из "Борисполя". Видео "Страны". 

11:51  Работники МАУ и "Борисполя" провожают тела погибших в аэропорту. 

аэропорт Борисполь

11:48  Тела увозят из "Борисполя". 

11:44  Все гробы погрузили в катафалки. Кортеж из них проехал перед чиновниками. 

катафалки в Борисполе

11:39  На церемонию собрался практически весь Кабмин. 

11:37  Начали выносить пассажиров: Елена Малахова и Ольга Кобьюк. 

11:36  Гончарук мерзнет сильнее других: постоянно потирает руки (он без перчаток) и пританцовывает. 

11:32  Тела бортпроводниц Валерии Овчарук и Юлии Сологуб. 

11:26  Вынесли тело бортпроводницы Марии Микитюк. Затем - ее коллеги Дениса Лыхно. 

11:25  Родственники погибших ждут в терминале, пока первые лица государства встречают их тела прямо на взлетной полосе. 

Родственники в Борисполе

11:21  Старший бортпроводник Игорь Матьков и его коллега Екатерина Статник. 

11:19  Вынесен второй пилот Сергей Хоменко.

11:16  Гроб с телом инструктора Алексея Наумкина вынесли из самолета.

11:13  Вынесли тело начальника экипажа Владимира Гапоненко.

тело Гапоненко

11:09  Солдаты проомаршировали до самолета 

11:07  На встрече - президент, премьер, спикер Рады, генпрокурор, главы СБУ и МИД, руководство МАУ и другие.

Гончарук, недавно едва избежавший отставки, стоит слева от Зеленского. 

Зеленский и Гончарук

10:48  Сотрудники аэропорта готовятся к церемонии прощания с погибшими. Убирают цветы, которые уже завяли, и ставят свежие.

аэрпорт Борисполь - мемориал погибшим в Боинге

 

Фото "Страны"

10:45  У мемориала погибшим в "Борисполе" множество цветов, но пока нет ни родственников, ни чиновников. 

мемориал погибшим украинцам в Борисполе

 

Фото "Страны"

10:43  Напомним, как звали погибших:

Владимир Гапоненко. Командир экипажа. 

Владимир Гапоненко

Алексей Наумкин. Инструктор на самолете

Алексей Наумкин

Сергей Хоменко. Второй пилот. 

Екатерина Статник. Бортпроводник. 27 лет.

Екатерина Статник

Екатерина Статник

Екатерина Статник

Екатерина Статник. Фото: Instagram

Мария Микитюк. Бортпроводник. 24 года. 

Мария Микитюк

Маша Микитюк

Мария Микитюк

Валерия Овчарук. Бортпроводник.

Ввалерия Овчарук

Валерия Овчарук

Юлия Сологуб. Бортпроводник. 25 лет. 

Юлия Сологуб

Игорь Матьков. Старший бортпроводник. 34 года.

Игорь Матьков

Денис Лыхно. Бортпроводник. 

Денис Лыхно

 

Денис Лыхно

Елена Малахова. Пассажирка рейса. И директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс". 

Елена Малахова

Елена Малахова. Фото: linkedin.com

Ольга Кобьюк. 61 год. Пассажирка. Летала в Иран проведать дочь, которая вышла замуж за иранца.

Ольга Кобьюк

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