Святошинский районный суд Киева арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева. Это задержанный накануне Андрей Кравченко, который проведет под стражей 2 месяца.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокурора по делу Юлию Дядюк.

В настоящее время следствие проверяет Кравченко на причастность к убийству добровольца Амины Окуевой. Его также подозревают в убийстве бизнесмена Константина Хоруженко 17 января 2014 года. По версии прокуратуры, Кравченко является членом банды Игоря Редькина, которого также взяли под стражу.

Адвокат подозреваемого Ирина Бигунец заявила, что на ее подзащитного пытаются "повесить" убийство Окуевой и заверила, что он не имеет отношения к убийству бизнесмена 2014 года. "У моего подзащитного алиби - он был в селе в Черниговской области. У его мамы было плохое самочувствие. Есть свидетели", - сказала защитница. В то же время в прокуратуре заявили, что алиби опровергли свидетели на суде, давая разные показания.

На момент задержания Кравченко находился под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании Caparol Украина Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького в 2019 году.

Всю группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. По данным следствия группа под руководством Игоря Редькина состояла из семи человек и занималась заказными убийствами.

На судебном заседании по делу убийства Окуевой в прокуратуре заявляли, что на оружии, которое нашли рядом с местом убийства, обнаружили три ДНК, одно из которых, согласно экспертизе, принадлежит Игорю Редькину, две другие - устанавливаются.

Напомним, 14 января Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей до 11 марта 2020 года подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Игоря Редькина.

"Страна" первой назвала фамилию задержанного. Так, Игорь Редькин организовал преступную группировку киллеров совместно с двумя подельниками-киевлянами: 32-летним Сергеем Веремийчуком и 32-летним Павлом Липским (по данным полиции, все они свою вину отрицают). Группировка была организована по образцу бригад 90-х годов.