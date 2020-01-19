Экс-президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Крещением, написав пост о врагах Украины. Пост опубликован на странице Порошенко в Twitter.

"Сегодня один из самых больших христианских праздников - Крещение Господне, Богоявление.

Пусть Господь щедро благословит всех украинцев. И пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир.

Христос крестится!

В реке Иордан!", - написал он на странице в соцсети Twitter.

Сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне, когда люди посещают церковь, где могут набрать освященной воды, после чего могут окунуться в прорубь, чтобы очиститься от грехов. По канону, полное погружение человека в воду символизируется смерть, а последующий выход из воды – воскрешение.

Ранее "Страна" писала, зачем купаются в проруби на Крещение и свойственно ли это жителям Украины.

Также к сегодняшнему празднику "Страна" собрала обряды, рецепты главных блюд и советы по купанию в проруби.