Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по России Эндрю Пика. Специалист проработал в должности всего 3 месяца. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщает издание, Пика лишился должности советника главы Белого дома еще 17 января. Источники агентства отмечают, что Пика отстранили от должности из-за начатого против него расследования, связанного с безопасностью.

При этом Пик должен был ехать с Трампом на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии на следующей неделе.

Белый дом и сам Эндрю Пик пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что в феврале 2017 года в отставку подал советник Трампа по связям с Россией Майкл Флинн - также из-за расследования в отношении его.

Как сообщала "Страна", новым послом Украины в США официально стал Владимир Ельченко. Он вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. Ранее Ельченко занимал должность постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке.