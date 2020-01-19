Крещение. Фото: facebook.com/church.information.center
Крещение. Фото: facebook.com/church.information.center

Сегодня Крещение, а значит многие украинцы будут публиковать фото и видео своих купаний в ледяной воде. 

Политики и знаменитости - не исключение. Сегодня они будут особенно активно показывать, кто из них не боится холода. 

"Страна" собирает лучшие фотографии и видео крещенских купаний известных людей. 

Футболист Влад Ващук опубликовал фото своего купания в грузинском городе Батуми, где сейчас тренируется украинская ветеранская сборная. 

"Вода - начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год.

В этом году окунаемся в Чёрное море - сборная ветеранов находится на Турнире Легенд в Грузии, в Батуми.

Пусть Господь пошлет нам всем в этот светлый праздник чистоту и восстановление физических и душевных сил", - написал Ващук в соцсети. 

Нардеп Николай Скорик опубликовал фото, как выходит из крещенской воды.

Николай Скорик

Фото: facebook.com/SkorykNikolay

Свое ныряние показал и экс-нардеп Виталий Куприй.

Виталий Купрй

Виталий Куприй

Фото: facebook.com/vitaliy.kupriy

Американское посольство в Украине также испробовало крещенское купание в Днепре. Среди нырявших был афроамериканец. 

А вот телеведущая Оксана Марченко показала, что в Крещенский сочельник собирала ромашки, которые выросли на фоне аномально теплой зимы.

"Дорогие друзья, еще несколько лет назад сложно было представить, что в Крещенский сочельник можно будет собирать ромашки... погода стремительно меняется, и очень жаль, если у нас совсем закончится снег и больше не будет Крещенских морозов... Тем не менее я верю, что люди осмыслят необходимость беречь свою планету. С Крещением!", - написала Марченко в Facebook. 

Напомним, предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра возле Свято-Покровского собора в Киеве. Вместе с ним был управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), представители епископата, духовенство Киева, а также верующие киевляне.

Также "Страна" публиковала список адресов, где можно окунуться на Крещение в Киеве. Также стало известно, что возле прорубей на Крещение будут дежурить три тысячи спасателей.

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