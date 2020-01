Сегодня Крещение, а значит многие украинцы будут публиковать фото и видео своих купаний в ледяной воде.

Политики и знаменитости - не исключение. Сегодня они будут особенно активно показывать, кто из них не боится холода.

"Страна" собирает лучшие фотографии и видео крещенских купаний известных людей.

Футболист Влад Ващук опубликовал фото своего купания в грузинском городе Батуми, где сейчас тренируется украинская ветеранская сборная.

"Вода - начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год.

В этом году окунаемся в Чёрное море - сборная ветеранов находится на Турнире Легенд в Грузии, в Батуми.

Пусть Господь пошлет нам всем в этот светлый праздник чистоту и восстановление физических и душевных сил", - написал Ващук в соцсети.

Нардеп Николай Скорик опубликовал фото, как выходит из крещенской воды.

Фото: facebook.com/SkorykNikolay

Свое ныряние показал и экс-нардеп Виталий Куприй.

Фото: facebook.com/vitaliy.kupriy

Американское посольство в Украине также испробовало крещенское купание в Днепре. Среди нырявших был афроамериканец.

🇺🇦 Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра!



🇺🇸 Following the tradition of Vodokhreshcha, U.S. Embassy Kyiv staff took a plunge into the freezing Dnipro water! pic.twitter.com/uxFvAqkrqn