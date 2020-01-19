На Донбассе вчера 10 украинских солдат получили ранения, один военный погиб. На само же Крещение потерь на данный момент нет.

Об этом 19 января сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

По данным Генштаба, противник 6 раз нарушил режим прекращения огня 18 января. Четыре обстрела

вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1;

неподалеку Павлополя - из БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;

в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия;

из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала воскресенья, 19 января, вражеские войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

В "ДНР" и "ЛНР" за 18 января о потерях не сообщают.

Напомним, 16 января в Минске прошло первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Представители Киева, Донецка и Луганска обсудили девять участков для разведения сил, но договорились об отводе лишь на одном.

Как сообщала "Страна", за сутки 18 января на Донбассе 8 раз обстреляли позиции Украины, один военный получил ранения.

16 января при обстреле на Донбассе также погиб один украинский военный.