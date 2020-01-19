В Крещенский сочельник на Донбассе ранены десять украинских военных, один погиб
На Донбассе вчера 10 украинских солдат получили ранения, один военный погиб. На само же Крещение потерь на данный момент нет.
Об этом 19 января сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
По данным Генштаба, противник 6 раз нарушил режим прекращения огня 18 января. Четыре обстрела
- вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;
- рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1;
- неподалеку Павлополя - из БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;
- в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия;
- из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
С начала воскресенья, 19 января, вражеские войска огневой активности не проявляли, потерь нет.
В "ДНР" и "ЛНР" за 18 января о потерях не сообщают.
Напомним, 16 января в Минске прошло первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Представители Киева, Донецка и Луганска обсудили девять участков для разведения сил, но договорились об отводе лишь на одном.
Как сообщала "Страна", за сутки 18 января на Донбассе 8 раз обстреляли позиции Украины, один военный получил ранения.
16 января при обстреле на Донбассе также погиб один украинский военный.