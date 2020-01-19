Терминалы Ливии прекратили отгрузку нефти на восточном побережье страны. Об этом информирует издание Deutsche Welle.

Сообщается, что такой приказ был отдан генералом, командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром накануне международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Германии.

Ливийская национальная корпорация выступила с призывом не использовать нефть как инструмент политического давления.

Отметим, что в четверг, 16 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с Хафтаром в Бенгази на востоке Ливии заявил о согласии генерала заключить перемирие.

До этого в России безрезультатно завершились переговоры участников многолетнего ливийского конфликта. Главком Ливийской национальной армии, генерал Халифа Хафтар в ночь на понедельник, 14 января, покинул Москву, не подписав документ о перемирии с представителями Правительства национального согласия (ПНС).

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган направил войска в Ливию, после того как об этом попросило руководство североафриканской страны.