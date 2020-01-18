Завтра, 19 января, состоится траурная церемония почтения памяти погибших при крушении украинского самолета МАУ под Тегераном. Пресс-служба Офиса Президента Украины опубликовала информацию о деталях данного мероприятия.

"В воскресенье, 19 января, в 11:00 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту Борисполь", – говорится в сообщении.

В то же время представителей СМИ пригласили подойти в 13:00 к терминалу В.

Ранее мы писали, что останки украинского экипажа рейса PS752, сбитого иранскими ПВО 8 января, на выходных прибудут в Украину.

Также "Страна" сообщала, что завтра, в связи с репатриацией, будут введены незначительные ограничения на дорогах в районе аэропорта "Борисполь" в Киеве.