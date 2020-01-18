Facebook перевел имя китайского лидера Си Цзиньпина как "мистер вонючая дыра". Речь идет о посте, когда пользователи запрашивают перевод на английский с бирманского языка. Об этом информирует Reuters.

Пост о визите Си Цзиньпина в страны Юго-Восточной Азии, опубликованный на его официальной странице в Facebook, был завален упоминанием "мистера вонючая дыра" при переводе на английский, а заголовок в местном новостном журнале "Иравади" перевелся как "Обед в честь президента вонючая дыра".

В свою очередь в компании Facebook принесли извинения за этот инцидент и отметили, что ищут причины произошедшего. Там также подчеркнули, что сейчас перевод с бирманского на английский язык функционирует корректно.

Стоит отметить, что для Facebook Китай является крупнейшей страной по доходам после Соединенных Штатов.

Ранее "Страна" писала, что основатель Facebook Марк Цукерберг занял пятое место в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes.

Также мы сообщали, что недавно из автомобиля бухгалтера компании Facebook Inc. украли жесткий диск, на котором хранились банковские данные 29 тысяч сотрудников империи Цукерберга.