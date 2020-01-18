Народный депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Дмитрий Любота редактировал свою фотографию в мобильном приложении в ходе заседания парламента.

Видео: YouTube/ TK Media

Судя по видео, Любота долго экспериментировал со своей внешностью прямо в Раде.

В редакторе изменения внешности он смоделировал свою внешность в старости, попробовал на себя различные стрижки, бороды и даже татуировку на лице. После экспериментов нардеп показал коллегам свою фотографию с эффектом старения.

В то время как депутат проводил время в мобильном приложении, он успел нажать кнопку "воздержался" во время голосования о проекте Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 14.01.2020 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы".

Дмитрий Любота — народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Член Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, а также председатель подкомитета по вопросам экономического, секторального сотрудничества и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

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