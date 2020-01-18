Черноморский флот Российской Федерации провел зенитные и артиллерийские стрельбы в рамках учений у берега аннексированного полуострова Крым. Об этом гласят данные отдел информационного обеспечения флота.

В сообщении отмечается, что экипаж малого ракетного корабля "Орехово - Зуево" отрабатывал стрельбу по условным целям в рамках сдачи элементов курсовой задачи "Плавание и ведение боя одиночным кораблем".

"В рамках отработки задачи моряки провели зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработали взаимодействие при выполнении задач с экипажами самолётов морской авиации и ПВО ЧФ и центром управления штаба флота", — заявили в отделе.

Ранее "Орехово-Зуево" принял участие в совместных учениях Черноморского и Северных флотов, за которыми наблюдал президент России Владимир Путин. Экипаж корабля выполнил боевые пуски ракетами "Калибр".

Напомним, что российские военные регулярно проводят учения в аннексированно Крыму. Так, в прошлом месяце экипажи российских самолетов Су-27СМ и Су-30м2 авиационного объединения Южного военного округа (ЮВО) провели над полуостровом летно-тактические учения с воздушным боем. Также 19 ноября корабли ВМФ России и военная авиация начали учения в Черном море.