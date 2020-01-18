Герцоги Сассекские Принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут использовать титулы Его и Ее Королевское и больше не будут представлять Королеву Елизавету II в соответствии с соглашением, достигнутым всеми членами королевской семьи. Об этом стало известно из заявления Королевы, пишет Daily Mail.

Сообщается, что Гарри и Меган должны будут выплатить 2,4 млн фунтов стерлингов денег налогоплательщиков, потраченных на реконструкцию их дома в Великобритании - Фрогмор-хауса

В своем заявлении Королева сказала: "Гарри, Меган и Арчи (сын уже экс-герцогов - Ред.) всегда останутся любимыми членами моей семьи. Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись и поддерживаю их стремление к более независимой жизни. Я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь".

Напомним, что раньше Принц Гарри и Меган Маркл грозились дать большое интервью крупным американским телеканалам ABC, NBC, CBS, а также известной телеведущей Опре Уинфри, если им не позволят отказаться от привилегий британской королевской семьи.

Как сообщала "Страна", принц Гарри с женой решили отделиться от королевской семьи, чтобы самим зарабатывать себе на жизнь.