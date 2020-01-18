Сегодня Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2019 года.

Первое место занял французский бизнесмен Бернар Арно. Состояние его семьи оценили в 116,5 миллиардов долларов США.

Арно обошел основателя Amazon Джеффа Безоса (2 место), основателя Microsoft Билла Гейтса (3 место), владельца Berkshire Hathaway Уоррена Баффет (4 место) и основателя Facebook Марка Цукерберга (5 место).

"Страна" рассказывает биографию Бернара Арно, чем он известен и как ему удалось заработать такое состояние.

Биография Бернара Арно

71-летний Бернар Арно - предприниматель из Франции. По образованию он инженер.

Арно называют продавцом роскоши. Он владеет компанией LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

В нее входят такие знаменитые мировые бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и другие. Это элитные парфюмы, одежда, обувь, аксессуары, алкогольные напитки.

Сумка марки Луи Виттон. Фото с официального сайта

В конце 2019 года компания приобрела контрольный пакет акций компании Tiffany & Co (дорогие драгоценные украшения). Мировые СМИ назвали данную покупку мировой сделкой года, оценив ее в 16 миллиардов долларов.

Торговая марка Tiffany & Co. Фото с официального сайта

Буквально на днях в СМИ появилась и другая сенсационная новость, связанная с Бернардом Арно - якобы он планирует приобретение итальянского футбольного клуба "Милан" почти за миллиард евро.

Однако пока данная информация не получила официального подтверждения.

Арно начал работать в возрасте 22 лет в компании Ferret-Savinel, которая принадлежала его отцу. Спустя пять лет он изменил деятельность фирмы - со строительных работ на сделки с недвижимостью.

В 30 лет он уже стал президентом компании.

В 35 лет Бернар Арно приобрел компанию по производству предметов роскоши Financière Agache. После сделки он продал большинство ее активов, оставив лишь самые элитные - Christian Dior и парижский универмаг Le Bon Marché.

Модный показ Christian Dior. Фото из открытых источников

В 40 лет Арно взял кредит на сумма 1,8 миллиардов долларов и приобрел акции LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Изначально он стал обладателем 24-процентого пакета. А уже на следующий год - 43% акций.

Он планомерно скупал элитные мировые бренды, такие как Celine, Berluti, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Fendi, DKNY и многие другие.

Сейчас Бернару Арно принадлежат дома моды Dior, Givenchy, Selin, Lacroix, Kenzo, виноградник Chateau d’Yquem с четырехвековой историей. Он владеет парфюмерной фирмой Guerlain.

Арно является собственником знаменитых алкогольных марок, таких как коньяк Hennessy, шампанские Moёt & Chandon, Dom Perignon, Pommery, Veuve Clicquot, Krug.

Шампанское Moёt & Chandon. Фото с официального сайта

Бернар Арно - самый богатый француз. В 2012 бизнесмен обратился за бельгийским гражданством. Данное желание он обосновывал стремлением вкладывать инвестиции в Бельгии.

Однако, по мнению СМИ, так он хотел уклониться от налогов после того, как тогдашний президент Франции Франсуа Олланд решил ввести 75% налог для тех лиц, чьи доходы превышают миллион евро в год.

Французский бизнесмен также известен как меценат и коллекционер, основатель музея Louis Vuitton в Париже. Арно принадлежит огромная коллекция полотен Пикассо, Ив Клейна, Генри Мура и Энди Уорхола.

Арно - отец пятерых детей. В 1991 году он вступил во второй брак. Его супруга - пианистка Элен Мерсье.