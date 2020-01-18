В Харькове ветеран АТО пришел на работу и начал угрожать коллегам гранатой. Перед этим мужчина позвонил в полицию и сообщил о своем намерении взорвать боеприпас. Такой информацией поделился пресс-центр харьковской полиции.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, у которого при себе обнаружили гранату Ф-1 с запалом, а по месту его проживания – более 400 патронов разного калибра, магазин от автомата АК-47 с патронами и нунчаки. Стоит отметить, что, по данным стражей порядка, осмотр квартиры проводился с разрешения украинца.

"Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 году из зоны проведения АТО, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог", – говорится в сообщении.

По данному факту начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в результате самоубийства скончался боец ​​8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Николай Муравский (позывной "Цыбуля").

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