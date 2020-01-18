Действующая серебрянная призерка чемпионата мира по легкой атлетике Ярослава Магучих начала новый сезон с победы на мемориале Алексея Демьянюка в Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.



На легкоатлетическом турнире 18-летняя спортсменка повторила рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях, взяв высоту 2,01 м. Ранее рекорд принадлежал Вите Паламарь, которая в 2008 году на чемпионате мира в Валенсии прыгнула на ту же высоту.



Стоит отметить, что 2,01 м является новым рекордом мира среди группы юниоров U-20 в помещениях.

Ранее "Страна" писала, что президенты спортивных федераций Украины по таким олимпийским видам спорта как регби, хоккей, баскетбол, бокс и легкая атлетика обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за того, что страна прекратила выделять деньги для их деятельности.

Также мы сообщали, что президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что из-за отсутствия финансирования Министерством культуры, молодежи и спорта спортсмены не могут готовиться к Олимпиаде-2020 в Токио.