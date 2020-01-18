Бездомный житель Санкт-Петербурга после просмотра ежегодного послания президента России Владимира Путина впал в депрессию, пошел уточнять в Конституционный суд о правах граждан и потом оставил сообщение о его минировании. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Прогуливаясь по Сенатской площади петербуржец Виктор Николаев (на фото выше) пришел в Конституционный суд и обратился в приемную, чтобы получить консультацию касательно соблюдения конституционных прав и свобод граждан в Российской Федерации. Работники приемной дали Николаеву брошюру, однако читать ее он не стал. После этого, по данным пресс-службы, Николаев позвонил в полицию и сообщил, что в здании Конституционного суда заложена бомба.

Здание Конституционного суда в Санкт-Петербурге. Фото Wikimapia

Когда нарушитель был задержан, он заявил правоохранителям, что после просмотра послания Путина Федеральному собранию он впал в депрессию, поскольку его расстраивает обстановка России. По словам нарушителя, своим поступком он хотел привлечь внимание к проблеме несоблюдения прав и свобод человека в своей стране.

Также Николаев подчеркнул, что при обращении в полицию он говорил о "бомбе" в метафорическом смысле слова - чтобы охарактеризовать деятельность Конституционного суда за последнее время, которые, по его мнению, могут привести страну к разрушительным последствиям в государстве и обществе.

В свою очередь правонарушитель попросил судью не заключать его под стражу, потому что общество "потеряет его как личность" если тот окажется в СИЗО. Кроме того, Николаев заявил о своих планах найти работу и зарегистрироваться в "Ночлежке" (центр помощи бездомным - Ред.), так как является лицом без определенного места жительства.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию было зачитано 15 января. В обращении президент РФ в том числе шла речь о необходимости внесения поправок в Конституцию страны.

В этот же день в отставку подало правительство Дмитрия Медведева во главе с ним. Пост премьера-министра России уже занял Михаил Мишустин. Свой состав Кабмина он обещал представить в ближайшее время.

Зачем в России хотят поменять Конституцию и что это значит для Украины читайте в нашем материале: "Медведев ушел, Путин готовится к уходу".