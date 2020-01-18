В течение 18 января в зоне проведения ООС противник нарушил перемирие 5 раз, в результате обстрелов 8 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.

Украинские позиции были обстреляны из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.







Четыре обстрела штаб ООС зафиксировал в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку от Павлополя - при помощи БПЛА были сброшены 2 гранатометных снаряда ВОГ-17 калибра 30 мм, в районе населенного пункта Васильевка совершен обстрел из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм было сброшено 10 мин. Также из автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Всего, в субботу в результате обстрелов были ранены 8 военнослужащих Объединенных сил.

16 января штаб ООС сообщал, что на Донбассе режим перемирия был нарушен 9 раз, погиб один украинский военный.

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