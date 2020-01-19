Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают третий праздник новогодне-рождественского цикла - Крещение Господне. В этот день верующие вспоминают о том, как Христос принял крещение от пророка Иоанна.

На Крещение люди посещают церковь, где могут набрать освященной воды, после чего могут окунуться в прорубь, чтобы очиститься от грехов. По канону, полное погружение человека в воду символизируется смерть, а последующий выход из воды – воскрешение.

Это праздник также называют Богоявлением, потому что, согласно Святому Писанию на Иисуса с небес сошел Святой дух, который представлял собой голубя, и назвал его сыном. Таким образом было засвидетельствовано, что Иисус является Сыном Божьим.

К сегодняшнему празднику "Страна" собрала обряды, рецепты главных блюд и советы по купанию в проруби.

Также мы публиковали праздничные картинки и открытки с поздравлениями и крещенские гадания и заговоры.