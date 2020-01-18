Похороны в Кривом Рогу, которые проходили в Центрально-Городском районе, закончились убийством двух человек.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, по данному факту задержан 44-летний криворожанин.

"В ходе конфликта 44-летний криворожанин нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. Во время первоочередных оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту было открыто уголовное производство, а виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" разбиралась, что говорят в Кривом Роге о президентстве Зеленского.

Также мы сообщали, что трое мужчин в Кривом Роге Днепропетровской области, один из которых несовершеннолетний, убили охранника рынка, пытавшегося помешать им похитить имущество.