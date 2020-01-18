Украинская поп-певица Настя Каменских (NK), которая встретила Рождество со своим мужем Потапом в Мексике, снялась для мексиканской версии глянца Playboy.

Также на страницах глянца было опубликовано интервью, в котором исполнительница рассказала о своей любви к Мексике.

"Я много раз была в Мексике в качестве туриста и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, особенно люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни", - говорит Каменских. Поп-дива также рассказала изданию, что некоторое время ее родители жили в Мексике.

Каменских также анонсировала премьеру нового трека своего проекта NK, которая должна состоятся уже в конце января. Сингл под названием "Miami" артистка записала вместе с кубинским исполнителем реггетона Джейкобом Форевер (Jacob Forever) и молодым доминиканским певцом Джесси Франком (Jessy Frank).

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