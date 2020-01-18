Под Киевом несколько дней искали пропавшего 16-летнего Павла Креминского. Сегодня его тело обнаружили в озере.

Как сообщает пользователь Татьяна Лупова в Facebook, его тело доставали спасатели.

"В Киевской области двое суток искали мальчика (пропал в ночь с 16 на 17 января)… нашли в озере. Говорят, был очень культурный, воспитанный, занимался спортом. Родители очень гордились", - говорится в сообщении.

На заданном плане фотографии (18+) видно тело подростка. На переднем - его родственники, они плачут.

Фото: facebook.com/TetyanaLupova

Напомним, в Киеве, в ночь на 7 января на девушку напал мужчина пытался изнасиловать, а после нанес ей 17 ударов ножом. Полиция разыскивает преступника.

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