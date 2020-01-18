Британские ученые из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона утверждают, что количество зараженных неизвестным короавирусом, который распространяется в Китае, может достигать 1723 человек. То есть в 38 раз больше, чем заявлено.

Как сообщает RFI, официальное количество зараженных, на данный момент, составляет лишь 45 человек.

Так, власти Китая утверждают, что пока нет случаев передачи вируса от человека к человеку. Заразившиеся якобы "подхватили" его через морепродукты, купленные на рынке в Ухани.

Однако профессор Нил Фергюсон утверждает, что подобное развитие ситуации маловероятно.

Как писала "Страна", впервые вспышку заболевания отметили 1 января в центральном Китае, в городе Ухань.

А к 3 января в Китае было зафиксировано 44 случая пневмонии неизвестной формы.