Французский бизнесмен, президент Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно и члены его семьи заняли первую строчку рейтинга багатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Арно - владелец компаний по производству предметов роскоши. Состояние его семьи оценивается в 116,5 миллиардов долларов США.

Таким образом, Арно обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого меньше на 9 миллионов долларов.

Бернар Арно

В пятерку также традиционно вошли основатель Microsoft Билл Гейтс ($110.6 млрд), владелец холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($90.6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($82.2 млрд). Они расположились на 3, 4 и 5 местах рейтинга соответственно.

В рейтинг также вошел основатель и експрезидент Inditex (Zara) Амансио Ортега (6 место), основатель компании Alibaba Group Джек Ма (12 место), владелица американской кондитерской компании Mars Incorporated Жаклин Марс (30) и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (33 место).

Напомним, что известный американский рэпер и продюсер Dr. Dre был признан самым высокооплачиваемым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.

Также журнал составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров, ведущих свои каналы на платформе YouTube. На первом месте списка оказался 8-летний мальчик.