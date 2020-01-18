Лидер общественной организации "Украинцы России", политолог Богдан Безпалько, который стал членом комиссии по внесению изменений в российскую Конституцию, заявил, что в основном законе Российской Федерации должно быть отражено право на "воссоединение русского мира".

Об этом Безпалько заявил в интервью изданию Украина.ру.

Он хочет, чтоб в обновленной Конституции будут закреплены нормы, которые позволят регионам Украины и Белоруссии войти в состав Российской Федерации.

"Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение", - заявил Безпалько.

Также он надеется, что в Конституции РФ появятся нормы, которые упростят получение российского гражданства для украинцев и беларусов.

Ранее "Страна" подробно проанализировала сенсационные предложения президента России Владимира Путина касательно внесения изменений в Конституцию РФ и разобралась том, что они означают для Украины. 4

Напомним, что в ушедшем году около 500 тысяч украинцев получили российское гражданство, что почти в два раза больше, чем за 2018 год.