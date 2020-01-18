Президент Украины Владимир Зеленский получил сладкий подарок от детей из прифронтового пгт Новгородское, жители которого жители хотят вернуть поселку историческое название - Нью-Йорк. Об этом глава государства написал в Instagram.

"Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единственная", - написал Зеленский.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что руководство Украины будет предпринимать относительно оккупированных территорий Донбасса в 2020 году.

В то же время на заседании Совета национальной безопасности и обороны была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны", согласно которой Украина предпримет меры по уменьшению эскалации конфликта с Россией.