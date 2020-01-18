19-летняя уроженка Харькова Екатерина, которая сейчас проживает в США, продала свою девственность бизнесмену из Мюнхена за 1,2 млн евро.

Для этого девушка воспользовалась онлайн эскорт-агентством Cinderella Escorts, передает Daily Mail.

Так, еще в декабре работники агентства обнаружили, что девушка хочет продать свою девственность. Для этого ее даже предварительно проверил врач, что обошлось в около 100 тыс. евро.

На этой неделе информация подтвердилась – девственность купил 58-летний бизнесмен из Мюнхена. Он выложил за лот 1,2 млн евро.

Сама девушка свободно говорит на английском. По ее словам, деньги она хотела потратить на путешествия, роскошь и жизнь. При этом сам бизнесмен даже готов женится на ней и даже обеспечит ее финансово – по 10 тыс. евро в месяц.

"Я уже несколько раз думала о том, чтобы вообще не продавать свою девственность. Это определенно трудное решение по той простой причине, что оно необратимо. Но это беспроигрышная ситуация. Выбор между потерей девственности с кем-то, кого я люблю, и тем, чтобы навсегда потерять свой шанс выиграть миллион, очень труден. Однако я думаю, что вероятность того, что вы пожалеете о том, что не приняли деньги, выше, потому что будущий парень, скорее всего, оставит вас в какой-то момент", - утверждает девушка.

Видео: YouTube/Первый Оперативный

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