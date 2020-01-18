Службы безопасности Украины сообщила, что раскрыла схему финансирования Россией "ЛНР". Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении силовиков говорится, что правительственные и неправительственные структуры РФ создали на собственной территории и в регионах Донбасса специальные финансовые учреждения.

Для финансирования "ЛНР" был использован банк, зарегестрированный на территории Южной Осетии, через который российские власти переправляли деньги в "государственный банк ЛНР". После получения средств финучереждением "ЛНР" деньги распределяются "министерством финансов ЛНР".

По данным следователей СБУ, ежегодный объем финансирования территории Луганской области превышает 30 миллиардов рублей.

Правоохранители объявили чиновникам самопровозглашенной "республики" о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины. Они объявлены в розыск.

В ближайшее время обвинения в отношении "властей ЛНР" будут направлены в суд для вынесения заочного приговора, сообщили в СБУ.

Ранее "Страна" писала, что в Абхазии "ветераны ДНР" устроили переворот, из-за которого в отставку подал президент Южной Осетии.

Также мы сообщали, что в прошлом году гражданство России получили почти 500 тысяч украинцев.