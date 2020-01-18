В Европейском союзе заявили о рекордном снижении потока мигрантов. По сравнению с 2015 годом, количество нелегалов снизилось на 92%.

Глава Агентства по охране внешних границ ЕС Frontex Фабрис Леггери, речь идет о людях, которые хотели пробраться в страны еврозоны через Средиземное море, передает DW.

"Тем не менее, увеличилось количество мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС через восточные границы - Грецию, Болгарию и Кипр. Там количество пересечений границы нелегальными мигрантами в прошлом году была на 46 процентов больше, чем в 2018 году. Такая же тенденция наблюдалась в Хорватии и Венгрии", - говорится в сообщении.

Больше остальных, в Евросоюз пытаются попасть жители Афганистана и Сирии. Дополнительной стимуляцией являются неблагоприятные условия, которые сложились в странах.

Лидерами по отказам в убежище стали Германия, Италия, Франция и Бельгия. А странами, которые охотно принимали назад своих граждан, стали Грузия Албания и Тунис.

Напомним, 12 января около Ионического острова Пакси, принадлежащего Греции, затонул корабль, перевозивший нелегальных беженцев, в результате чего погибли как минимум 12 человек.

Также мы писали, что перед Новым годом пограничники Украины задерживали у границ Евросоюза мигрантов целыми группами.