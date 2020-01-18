В воскресенье, 19 января, будут введены незначительные ограничения на дорогах в районе аэропорта "Борисполь" в Киеве в связи с тем, что в Украину будут репатриированы тела погибших на борту украинского лайнера МАУ в авиакатастрофе под Тегераном. Такая информация появилась на сайте Управления государственной охраны (УГО).

"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь (KBP)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба УГО призвала киевских водителей учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Также Организация гражданской авиации Ирана подтвердила, что Тегеран передаст Киеву "черные ящики" со сбитого украинского Boeing.

Напомним, что церемония прощания с жертвами масштабной авиакатастрофы начнется завтра в терминале В международного аэропорта "Борисполь" в 13:00.

Ранее "Страна" писала, что к 16 января эксперты Министерства внутренних дел в Тегеране получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины.