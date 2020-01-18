Сегодня, 18 января, на встрече в Санкт-Петербурге ветеран Великой Отечественной войны попросили Владимира Путина внести новые изменения в Конституцию и сделать так, чтобы срок пребывания на должности президента не был ограничен. Об этом сообщается в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".

Отметим, что выборы президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года и Путин, согласно действующей Конституции, баллотироваться не сможет.

Путин на предложение ветерана ответил так. "Хочу вас поблагодарить потому что в предложении звучит оценка того, что было сделано. Надеюсь, это связанно не только с состоянием вооруженных сил, но и социальной сферой, экономикой. Что касается сроков пребывания у власти, у многих наших людей есть тревога за стабильность. Я прекрасно понимаю. Вместе с тем, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию в середину 70-х, когда руководители государства уходили, не обеспечивая необходимые условия для трансформации этой власти", - ответил Путин участнику обороны Ленинграда.

Путин уточнил, что не хочет возвращаться к подобной ситуации и поблагодарил ветерана за предложение.

Скриншот: t.me/youlistenedmayak

Напомним, в России единовременная выплата по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне составит 75 тысяч рублей для каждого ветерана (29 тысяч гривен, 1200 долларов или 1095 евро) и 50 тысяч рублей для тружеников тыла (19 тысяч гривен, 812 долларов, 734 евро).

Ранее "Страна" писала, что пользователи соцсетей возмутились по поводу российского логотипа к 75-летию Победы в Великой отечественной войне.