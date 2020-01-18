Власти аннексированного Крыма запретили украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову въезд на территорию полуострова и России на 34 года. Об этом сообщил сам журналист на своей странице в Facebook.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым. "Вы же догадываетесь почему?, - спрашивает меня пограничник ФСБ. - Я знаю. "Ну и почему?" - Личная неприязнь", - пишет Ибрагимов.

Теперь журналист не сможет приехать в Крым до 31 мая 2054 года. По данным крымских СМИ, в качестве основания запрета в погранслужбе РФ сослались на норму федерального закона №27 "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", которая определяет запрет на въезд в Россию, "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".

"Я напрямую связываю это со своей журналисткой деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России", - рассказал Тарас Ибрагимов изданию "Крым.Реалии".

Напомним, что недавно блогеру из РФ Александре Митрошиной запретили въезжать на территорию Украины на три года из-за ее незаконного пребывания в аннексированном Крыму.

Также "Страна" писала, что Кабмин постановил с 9 февраля 2020 года внести изменения в правила въезда на временно оккупированную территорию Крымского полуострова.