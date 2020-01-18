19 января православные отмечают Крещение. Главный внешний атрибут праздника - купание в проруби. Это многовековая традиция. Но, как в последнее время часто происходит - уже идут разговоры, что она не украинская.
Об этом, в частности, заявляли в недавно образованной Православной церкви Украины. Там считают, что ныряние в прорубь на Крещение не свойственно украинцам, и никакие церковные правила не предписывают купания.
Последнее утверждение в общем-то правда. Церковь не обязывает принимать ледяные или какие-либо еще ванны в день Богоявления (так по-другому называется этот праздник). Однако что до традиций, здесь стоит разобраться детальнее.
Итак - зачем купаются в проруби на Крещение и свойственно ли это жителям Украины?
Откуда пошли крещенские купания
О том, что славяне, которые исповедуют православие, зимой ныряют в прорубь, известно много веков. До революции 1917 года это была распространенная традиция.
На время СССР эта традиция была позабыта, и начала возрождаться в конце 80-х годов - одновременно с ростом интереса к церкви.
Сейчас эта традиция распространена по всей Украине - от Донецка до Львова. А также в России и в Белоруссии.
Само по себе купание в водоемах на Крещение имеет достаточно понятную символику: Христос крестился в водах Иордана. Поэтому многие христиане в этот день тоже входят в реки, чтобы символически "креститься". А экстремальная температура воды даже придает этому действию некий подвижнический оттенок.
На более бытовом уровне многие считают, что купание в зимней воде именно в этот день не может навредить и даже дарит иммунитет к болезням.
Против этого расхожего понимания крещенских купаний выступали отдельные христианские богословы.
"Купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и прочее, суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от этих грехов", - писал протоиерей и философ Сергей Булгаков.
По его мнению, подобные обычаи, как нарушающие святость совершаемого торжества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы и должны быть уничтожены.
И с одной стороны массовое купание в проруби на Крещение - это действительно народная традиция, которая не имеет строгого отношения к церковным обрядам.
С другой - украинские церковные иерархи каждый год лично благословляют своих прихожан сходить в ледяную воду. Не подтверждая, но и и не спеша отрицать, что вода на Крещение преображается. Вопрос лишь в том, что именно вкладывает в это понятие тот, что заходит в полынью.
Отношение церкви к "единоразовому моржеванию"
То есть на уровне отдельных заявлений в церквях дают понять, что купания в их нынешней форме ближе к язычеству, чем христианству. И предупреждают об опасности ежегодного моржевания для здоровья.
В то же время церковь не призывает открыто своих прихожан игнорировать крещенские купания. Что и понятно: это одно из немногих массовых проявлений религиозности, которое идет из народа.
Тем более, что далеко не все в церкви разделяют скепсис относительно крещенских купаний.
Волынский протоиерей УПЦ Олег Сирко утверждает, что вода на Крещение действительно меняется.
"Чудо нам дается по вере в то, что в день своего Крещения Христос очистил Землю, оскверненную человеческим грехом. Как и в то, что ежегодно он делает земные воды чудодейственными. И такими они остаются до той поры, пока мы не успеваем их пронизать своими грехами", - говорит священник.
Правда, говорит Сирко, бесполезно "если бросаться в прорубь просто за компанию или потому что традиция велит".
Такой подход к купанию в проруби он считает потребительским: "дай нам, Боженька, по-быстрому запас здоровья еще на год, чтобы и дальше были силы грешить. Но здоровье нельзя от Господа получить, отвлекшись на минутку от просмотра сериала. Свои дары он дает тем, кто идет ему навстречу — в данном случае идет на праздничную службу и участвует в молебне на освящение воды".
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