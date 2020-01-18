19 января православные отмечают Крещение. Главный внешний атрибут праздника - купание в проруби. Это многовековая традиция. Но, как в последнее время часто происходит - уже идут разговоры, что она не украинская.

Об этом, в частности, заявляли в недавно образованной Православной церкви Украины. Там считают, что ныряние в прорубь на Крещение не свойственно украинцам, и никакие церковные правила не предписывают купания.

Последнее утверждение в общем-то правда. Церковь не обязывает принимать ледяные или какие-либо еще ванны в день Богоявления (так по-другому называется этот праздник). Однако что до традиций, здесь стоит разобраться детальнее.

Итак - зачем купаются в проруби на Крещение и свойственно ли это жителям Украины?

Откуда пошли крещенские купания

О том, что славяне, которые исповедуют православие, зимой ныряют в прорубь, известно много веков. До революции 1917 года это была распространенная традиция.

На время СССР эта традиция была позабыта, и начала возрождаться в конце 80-х годов - одновременно с ростом интереса к церкви.

Сейчас эта традиция распространена по всей Украине - от Донецка до Львова. А также в России и в Белоруссии.

Само по себе купание в водоемах на Крещение имеет достаточно понятную символику: Христос крестился в водах Иордана. Поэтому многие христиане в этот день тоже входят в реки, чтобы символически "креститься". А экстремальная температура воды даже придает этому действию некий подвижнический оттенок.

На более бытовом уровне многие считают, что купание в зимней воде именно в этот день не может навредить и даже дарит иммунитет к болезням.

Против этого расхожего понимания крещенских купаний выступали отдельные христианские богословы.

"Купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и прочее, суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от этих грехов", - писал протоиерей и философ Сергей Булгаков.

По его мнению, подобные обычаи, как нарушающие святость совершаемого торжества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы и должны быть уничтожены.

И с одной стороны массовое купание в проруби на Крещение - это действительно народная традиция, которая не имеет строгого отношения к церковным обрядам.

С другой - украинские церковные иерархи каждый год лично благословляют своих прихожан сходить в ледяную воду. Не подтверждая, но и и не спеша отрицать, что вода на Крещение преображается. Вопрос лишь в том, что именно вкладывает в это понятие тот, что заходит в полынью.

Отношение церкви к "единоразовому моржеванию"

То есть на уровне отдельных заявлений в церквях дают понять, что купания в их нынешней форме ближе к язычеству, чем христианству. И предупреждают об опасности ежегодного моржевания для здоровья.

В то же время церковь не призывает открыто своих прихожан игнорировать крещенские купания. Что и понятно: это одно из немногих массовых проявлений религиозности, которое идет из народа.

Тем более, что далеко не все в церкви разделяют скепсис относительно крещенских купаний.

Волынский протоиерей УПЦ Олег Сирко утверждает, что вода на Крещение действительно меняется.

"Чудо нам дается по вере в то, что в день своего Крещения Христос очистил Землю, оскверненную человеческим грехом. Как и в то, что ежегодно он делает земные воды чудодейственными. И такими они остаются до той поры, пока мы не успеваем их пронизать своими грехами", - говорит священник.

Правда, говорит Сирко, бесполезно "если бросаться в прорубь просто за компанию или потому что традиция велит".

Такой подход к купанию в проруби он считает потребительским: "дай нам, Боженька, по-быстрому запас здоровья еще на год, чтобы и дальше были силы грешить. Но здоровье нельзя от Господа получить, отвлекшись на минутку от просмотра сериала. Свои дары он дает тем, кто идет ему навстречу — в данном случае идет на праздничную службу и участвует в молебне на освящение воды".

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