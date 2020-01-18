От 32 до 233 тысяч гривен. Кабмин обнародовал зарплаты министров. Полный список
В Кабинете министров рассказали, сколько за прошлый год заработали члены правительства.
Как свидетельствуют данные на сайте "Правительственного портала", самая большая зарплата была у министра иностранных дел Вадима Пристайко.
Премьер-министр Алексей Гончарук за декабрь заработал 67 190 гривен, в том числе 40 тыс. грн надбавок и 36 тыс. 190 грн премии. Средняя его зарплата в 2019 году составляла 60 тыс. 479 грн.
Вице-премьер Дмитрий Кулеба в декабре получил 86 774 гривны зарплаты. Средняя зарплата чиновника составляет 58 тыс. 652 грн.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заработал куда больше коллег - 186 541 гривну. А средняя его зарплата за год достигла 100 тыс. 41 грн.
Самая большая зарплата за декабрь у министра иностранных дел Вадима Пристайко – 233 893 гривны. Средняя его зарплата за год составляет 62 тыс. 69 грн.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в декабре получил 84 887 грн.
А вот "министр без портфеля" Дмитрий Дубилет в декабре заработал 32 386 гривен.
Куда больше выглядит зарплата за декабрь министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова – 222 592 грн.
Чуть меньше заработал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель - 162 003 грн.
Глава министерства образования и науки Анна Новосад заработала 138 412 грн за декабрь.
Зарплата за декабрь министра развития общин и территорий Елена Бабак составила 212 600 грн.
Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заработала в декабре 216 783 грн.
Министр финансов Оксана Маркарова за декабрь получила 89 387 грн зарплаты.
Еще меньше получил министр инфраструктуры Владислав Криклий – 44 038 грн.
Зарплату в размере 112 905 грн за декабрь получил министр культуры, молоди и спорта Владимир Бородянский.
В разы меньше досталось министру обороны Андрею Загороднюку – 97 191 грн. Чуть больше получила министр по делам ветеранов Оксана Коляда – 158 772 грн.
Еще больше получил министр юстиции Денис Малюська – 226 361 грн.
Напомним, заработная плата генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки за декабрь составляет 259 336 гривен, что в 4 раза больше его оклада.
Ранее "Страна" рассказывала, что глава МИД Пристайко назвал зарплату министров в 16 тысяч неуважением к государству.