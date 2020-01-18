В Кабинете министров рассказали, сколько за прошлый год заработали члены правительства.

Как свидетельствуют данные на сайте "Правительственного портала", самая большая зарплата была у министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Премьер-министр Алексей Гончарук за декабрь заработал 67 190 гривен, в том числе 40 тыс. грн надбавок и 36 тыс. 190 грн премии. Средняя его зарплата в 2019 году составляла 60 тыс. 479 грн.

Вице-премьер Дмитрий Кулеба в декабре получил 86 774 гривны зарплаты. Средняя зарплата чиновника составляет 58 тыс. 652 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заработал куда больше коллег - 186 541 гривну. А средняя его зарплата за год достигла 100 тыс. 41 грн.

Самая большая зарплата за декабрь у министра иностранных дел Вадима Пристайко – 233 893 гривны. Средняя его зарплата за год составляет 62 тыс. 69 грн.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в декабре получил 84 887 грн.

А вот "министр без портфеля" Дмитрий Дубилет в декабре заработал 32 386 гривен.

Куда больше выглядит зарплата за декабрь министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова – 222 592 грн.

Чуть меньше заработал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель - 162 003 грн.

Глава министерства образования и науки Анна Новосад заработала 138 412 грн за декабрь.

Зарплата за декабрь министра развития общин и территорий Елена Бабак составила 212 600 грн.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заработала в декабре 216 783 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова за декабрь получила 89 387 грн зарплаты.

Еще меньше получил министр инфраструктуры Владислав Криклий – 44 038 грн.

Зарплату в размере 112 905 грн за декабрь получил министр культуры, молоди и спорта Владимир Бородянский.

В разы меньше досталось министру обороны Андрею Загороднюку – 97 191 грн. Чуть больше получила министр по делам ветеранов Оксана Коляда – 158 772 грн.

Еще больше получил министр юстиции Денис Малюська – 226 361 грн.

Напомним, заработная плата генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки за декабрь составляет 259 336 гривен, что в 4 раза больше его оклада.

Ранее "Страна" рассказывала, что глава МИД Пристайко назвал зарплату министров в 16 тысяч неуважением к государству.