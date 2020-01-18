В России единовременная выплата по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне составит 75 тысяч рублей для каждого ветерана (29 тысяч гривен, 1200 долларов или 1095 евро) и 50 тысяч рублей для тружеников тыла (19 тысяч гривен, 812 долларов, 734 евро).

Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами, которые участвовали в прорыве блокады Ленинграда, и представителями общественных патриотических организаций.

"У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч - труженикам тыла", - сказал Путин.

Для сравнения, минимальная пенсия (в частности, в Москве) в 2020 году составляет 19 500 рублей (7600 гривен). То есть, грубо говоря, ветераны получат по четыре пенсии, а труженики тыла - по 2,5 пенсии.

Путин напомнил, что обычно ко Дню Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

Ранее "Страна" писала, что пользователи соцсетей возмутились по поводу российского логотипа к 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

Также мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон прибудет с официальным визитом в Москву для участия в праздничных майских мероприятиях, посвященных 75-летия Победы.