Пенсионный фонд, который пообещал ввести с Нового года обслуживание пенсионеров через мобильное приложение, утвердил новый показатель средней заработной платы в Украине, который будет учитываться при выплате пенсий. Такое сообщение появилось на странице фонда в Facebook.

По данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата составляет 9 тысяч 476 гривен 84 копейки в месяц.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение выплат для пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста. Также глава государства заявил, что позже будут повышены пенсии людям старше 75 лет, а потом и старше 70 лет.

Ранее "Страна" писала, что минимальная пенсия в так называемой "ДНР" превысила украинскую. В руководстве "республики" заявили, что в рамках "интеграции с Россией" они собираются довести минимальные пенсии до уровня Ростовской области.