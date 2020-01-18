"На серьезное дело, наконец, решились". Киевляне раскритиковали полицию, которая разоблачила частный детсад
Жители Киева раскритиковали правоохранителей, которые заявили, что в Куреневском районе разоблачила частный детский сад, в котором дети "незаконно удерживались посторонними лицами в антисанитарных условиях".
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
В ответ на сообщение пресс-службы полиции в Facebook, пользователи сети начали резко критиковать правоохранителей.
Скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice
"Наконец бабок, торгующих на улице, в покое оставили! На серьезное дело решились, детсад накрыли!" – пишет пользователь Григорий Скороход.
"Когда в роддом?" – поинтересовалась Ксения Быкова.
Скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice
Обратим внимание, что, по информации полицейских, родителей детей сразу же вызвали на место инцидента.
"Не забудьте еще пришить невыполнение родительских обязанностей. Клоуны", - утверждает Григорий Луценко.
Скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice
Ранее мы писали, что полиция Киева заявила о разоблачеии частного детского сада, в котором находилось 11 детей. Заведение работало без разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.