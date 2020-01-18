Жители Киева раскритиковали правоохранителей, которые заявили, что в Куреневском районе разоблачила частный детский сад, в котором дети "незаконно удерживались посторонними лицами в антисанитарных условиях".

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В ответ на сообщение пресс-службы полиции в Facebook, пользователи сети начали резко критиковать правоохранителей.

Скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice

"Наконец бабок, торгующих на улице, в покое оставили! На серьезное дело решились, детсад накрыли!" – пишет пользователь Григорий Скороход.

"Когда в роддом?" – поинтересовалась Ксения Быкова.

Скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice

Обратим внимание, что, по информации полицейских, родителей детей сразу же вызвали на место инцидента.

"Не забудьте еще пришить невыполнение родительских обязанностей. Клоуны", - утверждает Григорий Луценко.

Скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее мы писали, что полиция Киева заявила о разоблачеии частного детского сада, в котором находилось 11 детей. Заведение работало без разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.