Экс-президент Украины Петр Порошенко сможет явиться на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) только при одном условии. Ему должны вручить повестки надлежащим образом. Публичное приглашение на допросы не предусмотрено правовыми нормами, утверждают в его политсиле.

Об этом заявила пресс-служба партии "Европейская солидарность", основателем которой есть экс-президент.

В заявлени партии сказано, что Офис президента и ГБР "незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской".

"Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами Уголовно-процессуального Кодекса на 21 и 24 января, прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", - объяснили в пресс-службе.

Они добавили, что чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты.

При этом в партии заявили, что явка Порошенко на допросы "возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины".

Напомним, в субботу, 18 января, Государственное бюро расследований выложило на своем сайте повестку на допрос Петру Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве о его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" от 2015 года.

После этого стало известно, что Государственное бюро расследований может организовать привод бывшего президента Украины Петра Порошенко, если он и дальше будет игнорировать требования правоохранителей.