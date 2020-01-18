Производители овощей отмечают, что во вторую неделю нового года набор овощей для борща в Украине был в два раза дешевле, чем за аналогичный период в 2019 году. Однако картофель сто теперь стоит почти на треть дороже, чем в 2019-м. В то же время фермеры ждут существенного роста цен уже в следующем месяце.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на комментарий главы департамента аналитики оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяны Гетьман.

"Основанием для таких предположений стал сценарий последних двух сезонов, когда овощи начинали дорожать во второй половине зимы. Но в отличие от этих лет, в 2019 году площади под овощами в Украине расширились. Поэтому рост цены пока под вопросом", - прокомментировала Гетьман.

Она добавила, что весомым фактором остается то, что при росте цен на украинские овощи, на отечественном рынке достаточно быстро появляется импортная продукция.

Мы писали, что под Новый год в Украине подешевел борщевой набор овощей, но существенно подорожали мандарины.

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