Заработная плата генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки за декабрь составляет 259 336 гривен, что в 4 раза больше его оклада.

Как удалось выяснить журналистам "Украинских новостей", размер оклада чиновника составляет 37 тыс. гривен.

"Размер начисленной заработной платы за декабрь 2019 года составляет: Генеральному прокурору Рябошапке Р.Г – 259 336,63 грн", - говорится в сообщении.

А вот заместитель генпрокурора Холодницкий Назар за декабрь получил чуть меньше – 211 717 гривен.

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Напомним, зарплаты помощников-консультантов некоторых народных депутатов Украины за декабрь 2019 года больше, чем 100 тыс. гривен у каждого. Такие большие выплаты получила помощника Ольги Стефанишиной и Анастасии Красносельской - Ольга Жерегина. Также зарплата свыше 100 тысяч гривен у помощницы парламентария Александра Матусевича - Евгении Дзекуновой.

Ранее "Страна" рассказывала, что глава МИД Пристайко назвал зарплату министров в 16 тысяч неуважением к государству.