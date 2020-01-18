Украина и Грузия направили жалобу в Международную морскую организацию из-за действий России в Черном и Азовском моря.

Как сообщает посольство Украины в Великобритании, делегации наших стран поддержали представители Европы и Соединенных штатов.

"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ИМО на противоправную деятельность РФ, препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ukraine.in.uk

Напомним, Верховная Рада на этой пленарной неделе примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Также "Страна" писала, что сначала нынешнего года корабли ВМС США пробыли в Черном море 240 дней. Всего они заходили в акваторию восемь раз. Так, в 2017 году корабли США заходили в Черное море семь раз, а в 2018 году восемь. Столько же раз они были в Черном море и в этом году.