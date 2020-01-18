Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp закрывает рейсы в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты) с 1 февраля 2020 года. Лоукостер прекратит выполнять регулярные рейсы из Запорожья, Львова и Харькова из-за того, что воздушное пространство над Ираном и Ираком закрыли.

Об этом пресс-служба авиакомпании SkyUp сообщила на официальной странице в Facebook.

"Необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов", - говорится в сообщении.

Лоукостер обещает купившим билеты на рейсы в Шарджу, возместить их стоимость после обращения в авиакомпанию в установленном порядке.

Скриншот: Facebook/SkyUp Airlines

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который летел в Киев, разбился после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. В день катастрофы Украина запретила полеты своих самолетов не только над Ираном, но и над Ираком.

Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель.