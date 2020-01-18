Если бы украинские газотранспортные сети не отделились от компании "Нафтогаз", а Украина бы не подписала с Россией договор на транзит газа в Европу, пострадали бы украинцы. Так, тарифы на транспортировку газа для населения в Украине могли бы стать больше в четыре раза. Но Украина терпит убытки от строительства газопровода в обход страны.

Об этом на Facebook рассказал глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

"Наличие же нового контракта позволило НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - Ред.) даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей", - подчеркнул Макогон.

Он напомнил, что реализация Газпромом "Турецкого потока" сильно ударила не только по Украине. Но Болгария и Румыния продолжают получать платежи от "Газпрома" за транзит газа, так как у них до 2030 и 2024 годов соответственно действуют долгосрочные договоры по принципу "качай или плати".

А наибольшие убытки от запуска газопровода "Турецкий поток" терпит Молдова - у нее остался транзит фактически только для Румынии, который также может скоро прекратиться в случае поставок газа в Бухарест со стороны Болгарии.

Скриншот: Facebook/Sergiy Makogon

Напомним, что 20 декабря Украина и Россия подписала протокол по газовому сотрудничеству, где были оговорены основные условия транзита газа через Украину в Евросоюз.

Вечером 30 декабря Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российской компанией "Газпромом" соглашение о транспортировке газа по территории страны на 2020-2024 годы.

Контракт подписан на 5 лет. И по нему Украина рассчитывает получить более $7 млрд за этот период (то есть, $1,4 млрд в год, в то время как сейчас за транзит мы получаем $3 млрд в год). Условия контракта - в первый год 65 млрд кубов прокачки, в следующие 4 года по 40 млрд.

В свою очередь, "Нафтогаз" назвал контракт о транзите с "Газпромом" самым выгодным в истории Украины, но отказался от прямых закупок газа.