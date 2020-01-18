В Европейском союзе решили сократить на 75% помощь Турции, в следствии чего страна в 2020-м году получит лишь 168 млн евро. Эти деньги были предназначены на проведение реформ.

Об этом говорится в письме верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте передает DW.

Так, деньги, предоставленные в качестве предвступительной помощи в Евросоюз, должны были пойти на улучшение в сфере демократии и правового государства, а также развитие сел.

Причиной сокращения помощи является газовый спор в Средиземном море и действия Анкары в Сирии. В то же время еврочиновник уточнил, что поддержка реформ Турции является важным вопросом для ЕС.

Напомним, 16 января, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что направил войска в Ливию, после того как об этом попросило руководство североафриканской страны.

Также "Страна" писала, что четыре страны ЕС - Германия, Франция, Италия и Мальта подпишут совместное соглашение об иммигрантах, которое коснется новой добровольной схемы перемещения спасенных в Средиземном море.