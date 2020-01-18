В пылу баталий вокруг так и не случившейся отставки Алексея Гончарука за кадром остался другой вопрос.

Кто прослушивал премьера и его собеседников?

Они, напомним, попали в скандал - кто-то слил в сеть запись закрытого совещания у премьер-министра. Что выставило в неприглядном свете как самого Гончарука, так и некоторых министров с чиновниками НБУ. А также президента Владимира Зеленского.

Подробнее об этом скандале можно в материале "Страны" "Примитивный" и "профан" пришли к соглашению. Почему Зеленский не уволил Гончарука и что будет теперь с правительством.

После публикации записей президент собрал чрезвычайное совещание, на котором постановил в две недели выяснить, кто пишет первых лиц государства.

"Страна" изучала версии о том, кто это мог быть. Также узнали, какие меры будут принимать власти после слива очередного аудиокомпромата.

Кто слушал премьера?

Пока более-менее понятно, что активно раскручивали скандал с записями нардепы из "Слуги народа", близкие к Игорю Коломойскому. Олигарх давно пытается добиться отставки Гончарука.

Другой вопрос, кто организовал и провел саму прослушку, которая осуществлялась в здании Кабмина в одном из кабинетов для приемов.

Вокруг этого уже начали раскручиваться различные версии. Правда, насколько они соответствуют действительно сказать сложно - это может быть попыткой дискредировать отдельных политиков.

Основных версий несколько.

1. Прослушку организовал и слил близкий к Коломойскому помощник президента Ермак, который, по слухам, вместе с олигархом, двигает на премьера топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко.

2. Прослушку слил Аваков, который также хочет занять пост премьера. При этом Аваков находится в контакте с Коломойским и мог договориться с ним о раскрутке слива.

3. Разговоры всех топ-чиновников пишутся украинскими спецслужбами, сотрудники, которых затем продают записи, тем, кому они нужны. Иногда даже без ведома начальства (существует целый теневой рынок подобных услуг).

Отметим, что эта версия с политической точки зрения самая выгодная для власти, так как не подводит под уголовное дело никого из влиятельных персон. Хотя и не факт, что она верна.

4. Записывал кто-то из участников этой встречи. Это, кстати, самое простое объяснение. Тем более, что прецеденты уже были (вспомним, как нардеп Онищенко писал Порошенко).

По данным "Страны" в Офисе президента обсуждают версию, что записывать могла участница встречи зампредправления НБУ Екатерина Рожкова. Причем затем, якобы, она передала записи Авакову. Глава МВД, в своё время, как говорят, помог похоронить дела по банку "Михайловский", в которых фигурировала Рожкова.

На это указывает ряд признаков. В частности, по данным источников, после проведенного анализа записей установлено, что записывающее устройство находилось поблизости от Рожковой.

Впрочем, тут есть много непонятно. Во-первых, сама Рожкова выглядит на пленках тоже в негативном свете. Зачем ей саму себя дискредитировать? Во-вторых, всем известен жесткий конфликт Рожковой с Коломойским. Зачем ей подыгрывать олигарху, подводя премьера под отставку?

Впрочем, эти соображения не снимают вероятности, что писали Гончарука сами участники совещания в Кабмине от 16 декабря. И затем "слили" запись по каким-то своим причинам. Помимо Рожковой, по данным наших источников, рассматривают вариант, что писала и министр финансов Маркарова.

Что теперь будут делать у Зеленского?

Кассетные скандалы не в первый раз сотрясают "Слугу народа".

Осенью в Сеть выложили переговоры депутатов из "группы Зеленского" и днепропетровской полиции. Нардеп "Юзик" и другие обсуждали с правоохранителями передел сфер влияния в Кривом Роге - родном городе президента и ряда его соратников.

Но записи Гончарука вызвали куда более серьезный скандал. Который, кроме прочего, показал, что от подобных вбросов не застрахованы и первые лица новой властной команды.

Включая и самого президента.

После появления "пленок Онищенко" в 2016 году гостей Банковой начали заставлять сдавать все гаджеты перед общением с Порошенко.

Причем это было еще заметно в первые дни президентства Зеленского. 21 мая у Олега Ляшко, который приехал к Зе на встречу глав фракций, охранники требовали сдать телефон. Радикал скандалил и не отдавал, поэтому история стала достоянием гласности.

Однако сейчас, по информации "Страны", эту норму в Офисе президента соблюдают далеко не всегда.

"Действительно, очень похоже, что Гончарука писал кто-то из участников встречи. Просто на телефон или иной гаджет. И это проблема. Сейчас телефоны и другие гаджеты часто не сдают даже на совещаниях и встречах у Зеленского. Поэтому я не исключаю, что вскоре появятся записи и с президентом", - сказал "Стране" источник на Банковой.

В тоже время, источник "Страны" в Управлении госохраны говорит, что гости, которые приходят на встречи с президентом, должны сдавать телефоны в обязательном порядке.

"Эта норма продолжает действовать для всех, кто приходит на совещания на 4-й этаж (там находится кабинет президента - Ред.). Но, во-первых, дисциплина сейчас сильно расшаталась и я допускаю, что иногда телефоны забывают изъять просто из-за бардака. А во-вторых, писать можно не только на телефоны", - говорит источник в УГО.