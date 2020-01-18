В штабе ООС рассказали о том, что минирования Азовского моря по-настоящему не будет. Все мероприятия по установлению минных полей вдоль побережья Азовского моря - исключительно тренировки для военных.

Об этом сообщили пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook после того, как вчера опубликовала информацию об учебном минировании с размытой формулировкой, что "корабельно-катерная группа спланирует выход в море по поводу установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря".

"Мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - заявили в штабе.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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