Три тысячи спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) будут вести дежурство возле водоемов, в которых будут окунаться верующие на Крещение 19 января. В каждом регионе есть официальные водоемы, в которых можно окунуться в религиозный праздник.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели, водолазы ГосЧС и медицинские работники будут дежурить именно возле официальных мест купания, а не возле всех водоемов страны.

На водоемах уже установлено около 1 000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В этот день на водных объектах будут дежурить более 3 тыс. спасателей и 590 единиц техники ГосЧС.

Указано, что накануне праздника специалисты Службы спасения проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.

Ранее "Страна" рассказывала, как правильно окунаться, чтобы не заболеть.

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