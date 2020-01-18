Мониторинговая группа Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во время мониторинга обнаружили в Киевском следственном изоляторе ряд нарушений условий содержания заключенных

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, проверка СИЗО совершалась вместе с представителями общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" Николаем Карпюком, Эдемом Бекировым и Алексеем Сизоновичем.

"Во время мониторинга выявлен ряд существенных нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу", - говорится в сообщении.

Фото: ombudsman.gov.ua

Уточняется, что большинство камер не были оборудованы освещением, а окна были слишком зерешечены. Стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком, а также отсутствуют бачки с питьевой водой и вентиляция.

В некоторых камерах отсутствуют стекла, а также не работает система отопления. Заключенные вынуждены прикрывать их одеялами и спать в верхней одежде.

"… не все заключенные обеспечены собственным спальным местом, из-за чего были вынуждены спать по очереди или на полу. При этом в новом корпусе были обнаружены камеры в образцовом состоянии, которые никак не используются", - подчеркивается в сообщении.

Фото: ombudsman.gov.ua

В офисе омбудсмена уточнили, что из-за нарушений условий содержания, между заключенными часто происходят конфликты. Это может закончится массовыми беспорядками.

Напомним, в кропивницком СИЗО, в котором произошел бунт заключенных, 20 декабря обнаружили умершего заключенного. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти является отравление неизвестным веществом.

Также "Страна" писала, что 21 марта прошлого года сотрудники Киевского следственного изолятора на Лукьяновке устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы. Они заявили, что не будут заступать на службу и охранять зеков, пока им не поднимут заработную плату.