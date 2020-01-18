На днях появились новости в скандальном деле о задержании судна с 8 украинскими моряками преимущественно из Одессы в нейтральных водах близ Португалии с 2,5 тоннами кокаина. Как "Страна" узнала из собственных источников в МВД, перед выходными жена одного из моряков написала заявление в столичную полицию в котором потребовала привлечь к уголовной ответственности фирму-судовладельца, офис которой расположен в Киеве.

По сведениям заявительницы ее муж подписал трудовой договор с ООО "EV SHIPPING INTERNATIONAL COMPANY", которая путем обмана вопреки условиям трудового договора направила его в Португалию и 30 января 2019 года португальские правоохранители задержали корабль, где были обнаружены наркотические вещества. Однако заявительница утверждает что ее муж не знал о наркотиках на борту и был направлен вместе с другими членами экипажа против своей воли. Заявительница также указала, что фирма не выплатила зарплату ее мужу.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.175 УК Украины - Безосновательная умышленная невыплата зарплаты по условиям договора. Наказание согласно санкции статьи - до 2-х лет тюрьмы.

Однако, проблема гораздо значительнее чем зарплатный долг. По законам Португалии за наркоторговлю украинцам грозит до 25 лет тюрьмы и они, по словам родных, нуждаются в поддержке украинских властей.

Напомним, в прошлом году -30 января в результате международной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было перехвачено и задержано судно SEA SCAN 1 (IMO 8417352, флаг Панамы) вместе с экипажем - 8 гражданами Украины, по одному гражданину Грузии, Нидерландов и Франции. По сведениям Seafarers Journal судно SEA SCAN 1 задержали в 300 километрах от мыса Святого Викентия (провинция Алгарве, Португалия) в нейтральных водах.

При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого достигает 500 миллионов евро. Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Моряки с SEA SCAN 1 будут под арестом до окончания судебных разбирательств. Португальские власти заявили нашим дипломатам, что все украинские моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика.

Украинские власти, по мнению родственников, не уделяют должного внимания проблемам моряков, которые утверждают, что не знали о наркотическом грузе. Матери и жены украинских арестантов обратились за защитой прав своих близких к генеральному секретарю Европейского Института Омбудсмана (ЕИО) Джозефу Зигеле, который был в Украине в феврале прошлого года.

Тогда была проведена встреча с ним по просьбе родственников украинских моряков, арестованных властями Португалии. Во встрече принимали участие вице-президент ЕИО Нина Карпачева и президент Укринюрколлегии Николай Павлов.

Родственники моряков считают, что украинцы стали заложниками ситуации в связи с преступными действиями международной группировки наркоторговцев, поскольку не участвовали в погрузке и не знали о наличии незаконного груза на борту. В настоящее время украинские моряки находятся под следствием и содержатся в португальской тюрьме. Срок тюремного заключения по выдвинутым обвинениям может составить до 25 лет лишения свободы.

Семьи задержанных надеются, что, учитывая международный характер этого дела, ЕИО сможет оказать содействие в защите законных прав и свобод украинских моряков.

Родственники отметили, что португальская сторона формально предоставила бесплатных адвокатов, которые явились без переводчика, и к некоторым членам экипажа повторно так и не дошли, тем самым нарушив их право на защиту.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Будапеште арестовали украинского капитана, чье судно столкнулось с лодкой на Дунае.

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