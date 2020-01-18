Исключенный из фракции народный депутат Роман Иванисов заявил, что не будет складывать мандат после того, как была раскрыта информация о том, что его осудили за изнасилование

Как в интервью журналистам "Радио Свобода" рассказал сам парламентарий, он никого не вводил в заблуждение.

"Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен сдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди (мы ждем специалистов). Я фейки не комментирую. Это все фейк", - сказал он.

При этом Иванисов не смог ответить, почему называет данную ситуацию враньем: "Потому. Я говорю: приедут специалисты, которых я привлек, и вы все узнаете". Также парламентарий запнулся на вопросе о деталях скандального дела.

"Это заказная информация. Вы все увидите, когда я обнародую всю информацию. Я вам лично сообщу в первую очередь", - сказал Иванисов.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна

Полный материал "Страны" о том, кто виновен в изнасиловании и как происходило преступление можно почитать тут.

Также "Страна" писала, что 3 декабря, спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил с трибуны Верховной Рады об исключении из фракции "Слуга народа" Романа Иванисова.

Ранее сообщалось, что Иванисов прошел в Раду потому, что его судимость погасил тогдашний президент Кучма по просьбе влиятельного отца Иванисова. Теперь общественность возмущена этим фактом и требует, чтобы Иванисова лишили депутатских полномочий. Так, депутаты от "Слуги народа" призывают Иванисова сложить мандат.