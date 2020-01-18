Соединенные Штаты Америки не планируют выводить свой воинский контингент из Ирака. Америка хочет быть друзьями и партнерами страны и борется там с ИГ.

Об этом заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман, сообщает "Интерфакс".

"В настоящее время у нас нет планов по выводу войск из Ирака...Мы продолжаем беседовать с нашими иракскими хозяевами. Мы все еще хотим быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака", - заявил Хоффман.

Он сказал, что "очевидным" является тот факт, что американские войска в Ираке - это "силы добра", а их присутствие в Ираке "позволяет НАТО также принимать участие в выполнении миссии по борьбе с ИГ".

По словам Хоффмана, Пентагон не получал каких-либо указаний относительно вывода войск.

"Наша надежда и наша цель сейчас состоят в том, чтобы американские силы безопасности оставались в регионе, чтобы оказывать помощь в обеспечении безопасности и превращении Ирака в процветающую страну", - сказал помощник министра.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Иранского генерала Сулеймани, так как Вашингтон посчитал, что он был причастен к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря 2019 года.

В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке. Они потребовали вывести иностранные войска со своей страны.

США отказались, но Германия решила вывести часть инструкторов из Ирака, также это решение приняла Канала.